Allegri e gli ottavi di Champions League: un rapporto felice, tutto sommato. Il tecnico livornese ha passato il turno in quattro dei precedenti cinque ottavi di finale al timone della Juve, con l'eccezione di quello contro il Bayern Monaco di Pep Guardiola, nel 2015-16. La squadra bianconera è stata invece eliminata in questa fase della competizione in entrambe le stagioni successive all'ultima di Allegri in panchina (nel 2019-20 con Maurizio Sarri e nel 2020-21 con Andrea Pirlo). Ora, il Villarreal chiama.