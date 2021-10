Max, in, analizza il cambio di passo del: "Cosa rappresenta il derby? Rappresenta la stracittadina, soprattutto domani tornano i tifosi allo stadio e sarà una bella partita. Dobbiamo sistemare la classifica, abbiamo la possibilità. Ci dobbiamo dare un altro colpettino alla classifica, non sistemarla definitivamente. Toro squadra che corre, pressa, Juric sta facendo ottimo lavoro e ha trasmesso alla squadra dei concetti di giocare le partite in un certo modo e s'incarna nello spirito Toro. Sarà complicata. Bisognerà avere pazienza, ribattere colpo su colpo. Ha concesso meno occasioni alle altre squadre, finché ce la fa e anche durante i momenti di stanchezza, continua a fare le stesse cose. Dobbiamo fare la partita per 95 minuti. E sapremo di dover ribattere colpo su colpo".