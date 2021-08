Lo vogliono tutti allo Stadium,. Il capitano in questi giorni è a Torino, dov'è rientrato insieme all'intera famiglia nelle scorse settimane dagli Stati Uniti. E' tornato nella sua casa in collina, sta vivendo nuovamente l'atmosfera della città che l'ha accolto ragazzo e l'ha reso uomo.Nei giorni scorsi si era visto anche al, con una foto pubblicata proprio dallo staff del centro medico. Oggi, a scatenare tutti, un'immagine pubblicata proprio dall'ex capitano juventino,Tifosi ovviamente in delirio. E c'è chi ricorda: "L'ultima fu Juve-Atalanta, sabato è di nuovo Juve-Atalanta. Portatelo allo Stadium!".