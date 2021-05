Il finale di stagione della Juventus è stato agrodolce. La squadra ha potuto festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo quarto posto, e quindi la qualificazione in Champions League. A freddo, però, non può che stranire vedere i bianconeri festeggiare un quarto posto. Inoltre, le ultime partite della Juve sono state accompagnate da un pensiero: "Se avessimo avuto Dybala a disposizione da inizio stagione...". La posizione dell'argentino alla Vecchia Signora, nelle ultime due stagioni in particolare, è sempre stata altalenante. Dybala ha dimostrato di essere un grande calciatore e di poter indossare con merito la maglia numero 10 bianconera. Però, spesso la dirigenza l'ha ritenuto sacrificabile sull'altare della plusvalenza, o dello scambio di lusso, come sarebbe stato con Lukaku.

ALLEGRI - Con Allegri, però, cambia tutto. O almeno questo è quello che ci hanno raccontato le voci di mercato circolate nella giornata di oggi. Il tecnico livornese, infatti, starebbe pressando la Juve affinché rinnovi il contratto della Joya. Non solo campo, però, l'intenzione di Allegri è che Dybala diventi il protagonista assoluto della squadra, il primo attore. Insomma, il ruolo che oggi occupa Cristiano Ronaldo e che, proprio su spinta di Allegri, potrebbe presto lasciare Torino, insieme alle sue macchine.