#Chiellini scuote il capo e mi ruba le parole: "questo qua sono".

Ecco Mister, usiamo questi 15 giorni di pausa per far capire cosa vuol dire giocare con la nostra maglia!#JuventusEmpoli

Un lungo colloquio a bordo campo. C'è Allegri in piedi e di fianco a lui c'è il capitano, Giorgio Chiellini. I due parlano e assistono quasi increduli a una Juve svuotata, che cerca di riprendersi ma non sa mai da che parte andare. E infatti perde 1-0 in casa contro l'Empoli.E' una delle molte versioni che stanno circolando sul web di quelle parole, la più attendibile. Parola più parola meno. E non è nemmeno un concetto errato, ci sarà molto da lavorare, per Allegri e anche per Chiellini.