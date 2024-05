Quanti soldi può percepire Allegri?



La separazione tra Massimilianoe laè stata confermata ieri, il 17 maggio 2024, lo stesso giorno in cui si era unito per la prima volta alla squadra.È interessante notare questa coincidenza, che evidenzia anche le diverse modalità con cui avviene un addio. Infatti, quando si parla di un allenatore che lascia la panchina di una squadra, è importante considerare il contesto in cui si è presa la decisione di separarsi, poiché ci sono sempre dinamiche lavorative da considerare tra le parti coinvolte.È da tenere presente che Allegri aveva ancora un anno di contratto con la Juventus,Il contratto dicon laera certamente molto oneroso e oggetto di critiche da parte della stampa e dei tifosi, soprattutto considerando i risultati altalenanti ottenuti dalla squadra durante il suo mandato.Quando Andrea Agnelli lo convinse a tornare nel, impedendogli anche di accettare l'offerta dell'Inter per il dopo-Conte, Allegri firmò un contratto di quattro anni del valore di 7 milioni di euro netti a stagione, più 2 milioni di bonus. Considerando anche il suo staff, il totale per l'ultima stagione di contratto si aggirava intorno ai 20 milioni di euro lordi. Queste cifre hanno contribuito ad alimentare le critiche nei confronti di Allegri, specialmente in relazione alle aspettative e ai risultati ottenuti dalla squadra sotto la sua guida.L'esonero di Massimilianoè stato confermato oggi attraverso un comunicato ufficiale della, in cui si è parlato di sollevamento dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile a causa di comportamenti ritenuti non compatibili con i valori del club, soprattutto durante e dopo la finale diQuesto significa che non c'è statatra le parti e che, di conseguenza, Allegri rimarrà sotto contratto con la Juventus per un'altra stagione, continuando a percepire regolarmente il suo stipendio fino al 30 giugno 2025. Questo sviluppo indica una separazione netta e immediata tra Allegri e la Juventus, senza possibilità di riconciliazione o ulteriori negoziati.Certamente, ildellalascia aperte diverse possibilità di riflessione sia per l'allenatore che per la società. Se al momento non è stata avviata alcuna procedura legale contro Allegri, il fatto che la motivazione sia stata formulata in modo generico come "comportamenti non compatibili con i valori della Juventus" lascia spazio a interpretazioni e ipotesi.È plausibile che la società stia valutando ladiunper un licenziamento per giusta causa nei confronti dell'allenatore, utilizzando eventuali comportamenti ritenuti dannosi per l'immagine del club come base per tale azione legale. Tuttavia, è importante notare che questo è solo un'ipotesi e che saranno necessari ulteriori sviluppi per comprendere appieno le intenzioni della Juventus e di Allegri in merito alla loro relazione contrattuale.Ecco:ha davanti a sé un periodo di almeno un mese per esplorare nuove opportunità e trovare una nuova sistemazione. Le offerte provenienti dall'Arabia Saudita sono solo una delle possibilità che potrebbero essere disponibili per lui. Tuttavia, se dovesse accettare una nuova offerta, ciò potrebbe richiedere ulteriori negoziati con la Juventus per risolvere il contratto in essere.In questo contesto, la questione più importante potrebbe essere la ricerca di una buona uscita finanziaria dall'accordo, dato cheha ancora un anno di contratto con la Juventus e vorrebbe garantirsi una compensazione adeguata nel caso in cui si separasse definitivamente dal club. Questo processo di negoziazione potrebbe essere complesso e richiedere un'attenta considerazione da entrambe le parti per raggiungere un accordo soddisfacente.