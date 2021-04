Allegri e Ambra Angolini sono in crisi? Lo rivela il settimanale di gossip Di Più, secondo il quale la storia tra l'ex (e futuro?) allenatore bianconero starebbe attraversando un momento non esattamente felice. Il motivo alla base è la distanza tra le parti: Ambra è a Potenza, Max a Montecarlo, in attesa di conoscere il suo futuro. "Le cose forse stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri", scrive Di Più.