Allegri è a Roma: ora si attendono i Friedkin, le ultime

La notizia di ieri era quella di un nuovo contatto tra le parti . Oggi un ulteriore sviluppo, che potrebbe essere un ulteriore step verso qualcosa di più importante e concreto. Come riportato da Calciomercato.comè a, ufficialmente per gli Internazionali d’Italia ma forse non solo. Il tecnico ex Juventus , infatti, è un nome sulla lista dei possibili post Ranieri per la squadra giallorossa, con cui ieri appunto si è registrato un nuovo avvicinamento dopo che già a novembre era finito nel mirino dei Friedkin (in particolare di Ryan).

Allegri può andare alla Roma?

Allora, però, l'operazione era molto complicata per via dei costi (c'era Ivan Juric a libro paga, Daniele De Rossi molto probabilmente a giugno non lo sarà più) e per una situazione di classifica delicata. L’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe però aprire scenari diversi, o almeno questo è quanto sarà esplorato a breve considerando l'imminente approdo nella Capitale degli stessi Friedkin, intercettati nei giorni scorsi in Svizzera e attesi a stretto giro all'aeroporto di Ciampino con il loro jet privato. Da non sottovalutare per Allegri, comunque, la concorrenza del Milan e pure del Napoli in caso di addio di Antonio Conte.