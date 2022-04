Un piccolo retroscena su Allegri e Dybala. Il tecnico bianconero aveva infatti deciso di sostituire l'argentino a metà della ripresa, nel match di ieri contro il Cagliari. Poi ha cambiato idea.



Scrive Gazzetta: "Bravo Allegri a cambiare idea. Per dieci minuti tiene sulla linea Bernardeschi e Kean per sostituire Rabiot e, si presume, Dybala. Ma mentre il cambio in mezzo è obbligato, il crescendo di Dybala lo obbliga al ripensamento ed è la mossa vincente, visto anche com’è entrato in partita Kean".