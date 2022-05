"TeoreMax - La versione di Allegri". L'allenatore della Juve si è raccontato all'ex difensore bianconero Andrea Barzagli nel corso di un'intervista su Dazn, eccone un passaggio:



ADDIO A DYBALA - "Credo che lui debba tornare a essere se stesso. C'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che fosse il nuovo Messi. Ognuno di noi dev'essere se stesso. Non si può emulare l'altro, anche per caratteristiche. Ha ancora tanto da dare al calcio, ha qualità tecniche straordinario, gioca in maniera divina, è molto bravo. Però deve tornare a concentrarsi sulle sue qualità tecniche e fisiche".