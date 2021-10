Massimiliano Allegri ha un ruolo particolare nella Juventus, non solo semplice allenatore ma personaggio chiave nel decidere il mercato bianconero. E come conferma Calciomercato.com l'allenatore della Juve ha chiesto al direttore sportivo CherubiniEsattamente i due profili corrispondenti agli obiettivi di mercato della Juve: Aurelien Tchouameni del Monaco, in questo istante seduto sulla panchina dell'Allianz Stadium nella semifinale di Nations League Belgio-Francia; e Dusan Vlahovic, che non rinnoverà con la Fiorentina e scatenerà l'asta.