Le parole dia Dazn:SPOGLIATOIO - "Dopo la partita di stasera c'è da dire poco, siamo in un momento di altalena, se fossimo usciti dal periodo negativo ma stasera ci siamo ricascati. Primi 20 minuti bene, poi abbiamo iniziato a giocare all'indietro e non abbiamo più creato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, normale che poi lo paghi".CONDIZIONE - "Condizione psicologica, non è facile in questo momento, abbiamo perso tanti punti con le medio piccole, negli scontri diretti ci devi arrivare bene. Un buon primo tempo, purtroppo siamo capitolati. Nella ripresa il 2 a 0 ed è normale che crolli. Troppi errori tecnici, dobbiamo stare sereni e avere la forza di riparte, con il MAccabi bisogna andare a vincere".REAZIONE - "Ad un certo punto cominciamo a giocare all'indietro, oggi la prima occasione contro dopo un errore tecnico. Bisogna giocare in avanti, una cosa su cui dobbiamo migliorare".AMAREZZA - "Non è che due partite risolvono i problemi, lo scontro diretto era importante fare risultato, la squadra ha fatto anche bene, bisogna far gol. Sbagli, poi errori tecnici, poi non siamo fortunati, dobbiamo essere più cattivi, nei contrasti nella voglia. Così difficilmente troveremo un equilibrio, bisogna togliersi le paure".BARICENTRO - "Abbiamo giocato palla all'i'ndietro ed è normale che gli altri prendono campo, senza troppa pressione".