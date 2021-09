Una partita di Champions risulta sempre difficile (Manchester United sconfitto dallo Young Boys, docet) e la Juve ha rialzato la testa.Ha “fatto” addirittura meglio di quando incontrò la stessa squadra anni fa, senza trovarsi nello stato confusionale con cui si presentava nella trasferta di martedì.Ma gli esami, si sa, non finiscono mai:, che pare la squadra più brillante del momento; per i bianconeri, sembra già un “fuori o dentro” il campionato.Si è allenata poco, forse, ha dovuto prima “disimparare” quello che aveva male assimilato. Non una costruzione, insomma, ma una ricostruzione e, per dirla in maniera edile, trattasi di demolire per poi riedificare. Un doppio lavoro: fare le due cose insieme è difficile, se non impossibile. La crisi di Szczesny è stato l’imponderabile in agguato anche se il portiere polacco era reduce da un cattivo europeo.Rabiot è un mistero. Non sono in pochi a considerarlo fortissimo, comunque due anni in bianconero non lo hanno certificato. Eppure Buffon, che lo ebbe compagno di solo allenamento al PSG, lo definì “un fenomeno”. L’allenatore labronico lo elogia con uno scappellotto: “Non sa neanche lui quant’è forte”, come dire che dovrebbe accorgersene. Insomma chi lo vede in allenamento ne ricava un’idea, chi lo vede in partita ne ha un’altra.Siccome il problema principale è il centrocampo (filtra male, imposta lentamente) sembra che Locatelli cambierà ruolo. Ossia andrà davanti alla difesa nella speranza di riuscire a colmare un vuoto o un rimpianto che va da Deschamps a Pirlo. Bentancur in quella posizione non convince, come Pjanic a suo tempo. E forse la vera scommessa, oltre a Rabiot, sta qui: trovare un giocatore che non subisca la pressione avversaria e che liberi centrocampisti più offensivi in avanti. Locatelli al Sassuolo non giocava così.