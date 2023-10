Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato di Dusan. Le sue parole:"Titolare? Dovrò decidere, non so. Veniva da un periodo di inattività. Se parte dall'inizio difficilmente avrà la partita nelle gambe per intero. Altrimenti è un cambio importante. Importante averlo recuperato, aveva iniziato alla grande con gol meravigliosi. Poi si è fermato. Finalmente l'abbiamo recuperato. Avere il reparto davanti al completo è un vantaggio per la squadra".