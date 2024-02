In vista della prossima partita, la Juventus si trova ad affrontare alcune decisioni importanti in difesa e a centrocampo. Con l'assenza di Danilo, è probabile che Alex Sandro prenda il suo posto sulla stessa linea difensiva di Gatti e Bremer, davanti a Szczesny.sembrano essere scelte quasi certe a centrocampo, mentrepotrebbe agire come mezzala. Tuttavia, rimane cruciale risolvere il dilemma riguardante la fascia destra e il modulo di gioco. Nel caso di un 3-5-2, il ballottaggio tra Cambiaso e Weah potrebbe vedere il primo come favorito, mentre in un 3-4-2-1, McKennie potrebbe occupare un ruolo più esterno, con Cambiaso spostato a sinistra, sfidando Iling per la maglia titolare contro Kostic. Ne scrive Gazzetta.