Alberto, su Calciomercato.com, parla della coesistenza di Ronaldo e Dybala sotto la guida di Allegri: "Sarà determinante il ruolo di Allegri, che ancora una volta dovrà mostrare tutta la sua abilità a livello tattico e soprattutto psicologico per gestire l’ultimo anno bianconero di Ronaldo. Nei piani del tecnico, che condividiamo al cento per cento, Dybala è già al centro del cosiddetto progetto perché l’argentino, che due anni fa era stato considerato il miglior giocatore del campionato, è in grado di segnare e far segnare i compagni, tra l’altro con una voglia matta di riscattarsi dopo l’ultima stagione in cui per tanti motivi, non soltanto fisici, è rimasto nell’ombra".