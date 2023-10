Massimiliano Allegri dopo lo show nel finale adesso può rilassarsi, avrà una settimana di tempo prima del prossimo match contro il Verona in campionato. Guarderà dal divano gli impegni europei delle altre italiane con una data già cerchiata in rosso, come scrive la Gazzetta dello Sport, ovvero quella del 26 novembre, quando la Juve sfiderà dopo la sosta delle nazionali l'Inter, prima in classifica proprio "grazie" al successo dei bianconeri contro il Milan.