Massimiliano Allegri è tornato a fare rifermimento alla sconfitta subita contro l'Inter nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa al termine del pareggio maturato contro il Verona.'La Juve ha dato tutto ma senza quella cattiveria che ci avrebbe consentito di vincere la partita, c'è stato il contraccolpo della partita con l'Inter ma non possiamo pensare e credere di aver già conquistato la Champions, adesso c'è da pensare al secondo posto e al duello con il Milan che sarebbe un grande risultato per noi'.