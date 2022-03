Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro il Villarreal ai microfoni di Prime Video. L'allenatore bianconero ha dichiarato: "Partita che definisce il futuro? No, la Champions. Se andiamo avanti è un grande risultato. Se andiamo fuori abbiamo ottenuto il risultato minimo che era negli obiettivi della società. E' una finale, senza i gol in trasferta bisogna giocarla da finale, partita secca in casa bisogna essere bravi a giocarla bene.



VLAHOVIC - Se ha cambiato anche la mia vita e il mio umore? Una squadra quando ha il centravanti come caratteristiche è normale che sia più serena nel giocare. E Vlahovic oltre che essere un ragazzo molto bravo, deve crescere ancora molto è giovane, ci ha dato anche questo. Poi l'arrivo di Zak, c'è stata una crescita generale, quindi sono contento.



LA JUVE HA PERSO MESI? - No, penso che la Juve dovesse passare attraverso quei tre mesi per arrivare a giocarsi ora la stagione.



MORATA - Non è che gestisco lui, solamente quando è stato acquistato Vlahovic ho subito chiamato Alvaro dicendogli che non sarebbe partito e sarebbe rimasto alla Juve. E' bastato questo? Eh sì, non mi serviva molto altro, poche parole e chiave.



CAMPO O PANCHINA - Chiellini? Fuori. Dybala? Fuori. Bernardeschi? Fuori. Alex Sandro? Out, perché ha un problema al polpaccio, non convocato".