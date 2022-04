1









L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato di quella che sarà la sfida di domani contro la Fiorentina.



'Non so chi farà giocare Italiano, il risultato di 1-0 cambia poco. La Fiorentina crea molto, ha vinto a Napoli, a Venezia una grande partita, lo stesso con l'Inter. Domani partita secca, non pensiamo all'andata. Il vantaggio nostro è che abbiamo 2 risultati su 3. Non conta niente, dipende da cosa succede nel primo quarto d'ora. Pensiamo a ciò che si deve fare, sapendo che affrontiamo una squadra in un buon momento di forma. Domenica abbiamo pareggiato una partita che alla fine abbiamo avuto diverse occasioni di gol, alcune sbagliate, altre non abbiamo chiuso l'azione. La squadra non ha fatto una cattiva partita, ora è difficile, siamo in un momento clou, abbiamo giocato tanto, bisogna giocare anche in maniera diversa'.