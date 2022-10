L'allenatore della Juve Max Allegri ha presentato la gara di domani contro il Lecce nella conferenza stampa svoltasi qualche istante fa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.'Se non è fallimento? Capita anche questo, non trovo la parola adatta, trovatela voi. Penso solo a lavorare come stiamo facendo: impegno, dedizione. Ci sono squadre che per 8 anni sono state fuori dalla Champions, eliminate. Non serve andare in frustrazione, non ne veniamo più fuori. Sappiamo domani quanto sia importante la gara, una partita difficile e complicata indipendentemente dalla Champions. Serve giocarla da squadra, con compattezza'.