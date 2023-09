L'allenatore della Juve, Max Allegri, si è espresso così in merito all'entusiasmo che sta circolando per l'avvio di stagione positivo.'Cercare quei risultati che fanno sì che la squadra cresca in autostima. Il fatto di consolidarsi nelle prime quattro posizioni. Ecco perché tutta quest'euforia, l'entusiasmo in giro va tenuto a bada, sennò ci facciamo del male. Bisogna stare molto calmi. Pensiamo a domani, è complicata e difficile, da affrontare nel migliore dei modi. La troppa positività abbassa l'energia. Su questo bisogna lavorarci'.