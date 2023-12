Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato di uno degli obiettivi dei bianconeri.'Non la teme? Puntiamo al vertice, quando sei alla Juve devi saper convivere con la pressione ed è il bello di questo lavoro. Domani non finisce un campionato, una stagione, è ancora lunga. Ecco perché l'obiettivo numero uno è cercare di arrivare sopra la quota dell'anno scorso, 38 punti. Per farlo bisogna fare ancora tanto. Abbiamo due scontri diretti. Abbiamo 33 punti. Serve ottenere il massimo, vediamo dove arriviamo. Comunque vada, la stagione non finisce. Manteniamo l'equilibrio, che è la forza per affrontare la stagione. Nei momenti positivi e negativi'.