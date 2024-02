Massimiliano Allegri ha analizzato così il momento delicato che sta vivendo la Juve ai microfoni di DAZN.'La sensazione era che loro ripartivano senza fermarli a metà campo e questo non deve accadere. Abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo tempo, ma sono più arrabbiato per la circostanza difensiva che fino a questo momento non c'era. Dobbiamo smaltire le delusioni delle partite post Empoli. Oggi avevo in testa questa idea, invece siamo andati sul 2-2 e ci siamo messi con un altro sistema. Nel calcio devi correre molto e lavorare di squadra, con calma bisogna ripartire e riprendere a vincere già domenica contro il Frosinone'.