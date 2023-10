Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve Max Allegri è tornato anche sulla gara vinta contro il Milan nell'ultimo turno di campionato.'Abbiamo rivisto i video. Ho parlato con i ragazzi. E' questione di crescita della squadra. In questo momento, per tutta la stagione, ci sono buone basi per crescere. E' fondamentale l'equilibrio e il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano abbiamo passato una settimana dove l'euforia esterna può far male. Può far bene o male, dipende come la prendi. Dobbiamo rimanere compatti, la squadra lo sa. L'esperienza Sassuolo ci ha insegnato qualcosa, vedremo che partita siamo riusciti a fare'.