Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve Max Allegri ha commentato anche il periodo complicato che sta vivendo la squadra.'Dobbiamo restare isolati da tutto, anche perché ci viene chiesto di andare in campo e cercare di vincere le partite. Dobbiamo essere concentrati su quanto fatto finora, comprese le ultime due partite. Dobbiamo avere una rivalsa verso il Monza, abbiamo fatto un punto nelle ultime due partite a prescindere dalle problematiche esterne, che non ci devono riguardare. C'è una società forte, pensiamo a fare i risultati e a rinforzare quella che è la classifica. Che sono 38 punti. Da quello bisogna andare avanti. Abbiamo finito un girone d'andata, ora abbiamo il ritorno. 19 partite, da domani dobbiamo cercare di fare più punti possibile, sapendo che domani è una partita molto, molto difficile. Il Monza non è quello delle prime partite, sta facendo bene, anzi molto bene'.