Le parole di Massimilianoa Dazn:PARTITA - "Non è semplice, l'Empoli gioca bene, squadra sbarazzina ben organizzata, bisogna fare una partita giusta, di squadra, con attenzione, se no sabato è fine a se stesso"FORMAZIONE - "Kean sta bene, Milik uguale ho fatto questa scelta, anche per sfruttare il momento buono di Kean. Paredes? Indeciso se farlo giocare con Locatelli ma poi martedì abbiamo un'altra partita, stasera avevo bisogno di gamba, dobbiamo pressare"INSEGNAMENTI - "Gli insegnamenti sono che per vincere bisogna avere un atteggiamento sempre di squadra, come con il Torino. Senza fretta, senza smania ma giocando con continuità".