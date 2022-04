1









Le parole di Massimiliano Allegri a Sky:



PARTITA - "Attenzione al Sassuolo, quando arrivano da una sconfitta e gioca contro una grande fanno sempre bene. Per loro battere la Juve è un risultato prestigioso. Noi dobbiamo fare un passettino avanti per consolidare e arrivare alla meta, uno dei primi 4 posti"



TERZO POSTO - "Bisogna fare punti, le altre possono perdere ma se tu non li fai sei punto e a capo. Stasera una partita importante, bisogna fare bene"



IN ATTACCO - "Sensazione dell'ultimo allenamento buone, abbiamo ripreso a far gol sotto porta, quando succede in allenamento lo facciamo anche in partita"