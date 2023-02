Mister Allegri è diventato nonno!

Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina per la nascita del piccolo Filippo! pic.twitter.com/dkM5zVXaU3 — JuventusFC (@juventusfc) February 17, 2023

Quella odierna è una giornata speciale per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri, ma questa volta non per situazioni riguardanti la sua squadra e il mondo del calcio in generale. Già, perchè poche ore fa l'allenatore livornese è diventato nonno, con la Juventus che ha voluto celebrare la nascita del piccolo Filippo, facendo gli auguri attraverso i social sia a Max che a sua figlia Valentina.'Mister Allegri è diventato nonno!Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina per la nascita del piccolo Filippo!'.