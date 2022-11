Massimilianosale in cattedra, e non é un modo di dire. Il tecnico della Juventus, domani, sarà docente universitario per un giorno per l'Università Politecnica delle Marche, impegnato nel seminario "Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte" del corso di perfezionamento in "Comunicare il cancro, la medicina e la salute".Queste le sue parole riportate da Ansa:"È un grande onore essere stato invitato a condividere la mia esperienza su temi così delicati - spiega Allegri -. Come docente avrò il piacere di comunicare l'importanza di valorizzare prospettive differenti all'interno del gruppo, che sia un team multidisciplinare o una squadra di calcio, per garantire un clima di collaborazione proficua. Da questo punto di vista, le affinità tra il mondo sportivo e quello ospedaliero sono molte: chi è incaricato della gestione del gruppo deve saper mantenere gli equilibri tra i vari componenti a tutto vantaggio del risultato. Da diversi anni ormai mi occupo di sensibilizzazione oncologica con la campagna 'Allenatore alleato di salute', - ricorda - con la quale stimoliamo i coach a prendersi cura dei ragazzi perché seguano stili di vita corretti. Sarò sempre disponibile a offrire il mio contributo a iniziative come queste, in grado di migliorare il lavoro e la vita di medici e pazienti"