Le parole dia Sky Sport:LA TESTA – "La parte sportiva non è toccata. Dispiace non ci sia il presidente, io ero legato e lo sono ancora a livello affettivo. Noi dobbiamo impegnarci di più per portare risultati e farci trovare pronti. Stasera è stato buon test in uno stadio importante, i ragazzi hanno fatto una bella partita".