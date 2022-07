Manca poco all'inizio del ritiro, ma la nuovaha già preso forma nella mente di Massimiliano. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo cui il tecnico livornese ha già ben chiara la struttura (e gli uomini) della squadra che dovrà assaltare uno scudetto che manca da due stagioni. Sarà un 4-3-3, in cui l'attacco ruoterà intorno a Vlahovic, affiancato da Di Maria e uno tra Chiesa (quando rientrerà dall'infortunio) e Zaniolo (il cui è arrivo è sempre più probabile). A centrocampo Pogba agirà da mezzala, così come uno tra Locatelli e Zakaria. E il regista? La Gazzetta lo individua in Paredes, in uscita dal Psg. In difesa, con l'addio di de Ligt, il preferito di Allegri resta Koulibaly. O lui o Bremer affiancheranno Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce e Szczesny in porta.