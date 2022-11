Come spiega la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, al rientro dalle vacanze, la prossima settimana sarà a Torino per riunirsi con la dirigenza: un vertice per programmare gli ultimi aspetti della ripresa post sosta e fare il punto sulle amichevoli. Il 6 riprenderanno gli allenamenti, il 17 con l’Arsenal (già ufficializzata) ci sarà la prima gara, il 23 con il Barcellona la seconda e una terza, per il 29, è in fase di valutazione. Così, l’imminente summit diventa cruciale, anche e soprattutto in chiave mercato. Il d.s. Federico Cherubini, attivo su più fronti nelle ultime settimane, si confronterà con Allegri sulle opzioni percorribili per rinforzare la fascia destra già a gennaio, scrive il quotidiano.- Da Karsdorp, ai margini della Roma, a Emil Holm dello Spezia, poi Alvaro Odriozola del Real Madrid anche in prestito e Thomas Meunier del Borussia Dortmund, con una lista allungata dal possibile rientro anticipato di Cambiaso e dai nomi di Correia del Valencia e del 18enne Fresneda del Valladolid. Ma non solo: il summit - chiosa il giornale - servirà anche per valutare la situazioni di alcuni giocatori: dall’eventuale cessione di McKennie (sull’americano restano vigili alcuni club inglesi e il Dortmund), passando i per il possibile prestito semestrale del giovane Soulé.