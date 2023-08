Nella conferenza stampa pre Udinese-Juve, Massimiliano Allegri ha anche risposto su quanto successo in merito alla nazionale italian: "Quando dal di fuori non si sanno le cose è difficile commentare, anzi impossibile. Mancini ha fatto un ottimo lavoro in Nazionale, ha vinto un Europeo, avrà avuto i suoi buoni motivi per rassegnare le dimissioni. Faccio un grosso in bocca al lupo a Spalletti per un incarico importante dopo la vittoria dello Scudetto".