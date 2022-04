Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore della Juve Max Allegri ha fatto il punto in vista del Derby d'Italia in programma domani sera contro l'Inter. L'ex allenatore di Cagliari e Milan ha analizzato quelli che potrebbero essere i titolari di domani, facendo riferimento anche alla posizione di Danilo, l'ultima volta impiegato come interno di centrocampo.



'Domani non so la formazione che giocherà, difficilmente giocherà a centrocampo. Anche perché i centrocampisti ce l'ho, e stanno tutti bene. Chi sarà fuori, sarà un dispiacere. Ci saranno i cambi e ci sarà possibilità di giocare'.