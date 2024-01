Filippo, campione olimpico della staffetta è un noto tifoso della Juventus. L'atleta a Tuttosport ha parlato della Vecchia Signora e del legame con Massimiliano. Queste le sue parole:"Per “colpa” di Allegri non sto tifando Juve, nel senso che sono juventinissimo, ma Allegri ha ricevuto talmente tante critiche ingiuste che mi dà fastidio. Non se lo merita e quasi mi viene da fare più il tifo per lui che per la Juve che è nel mio cuore. Su di lui un mare di critiche, quasi sempre ingiuste".