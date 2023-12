Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato di Dusan. Le sue parole:"Ha 23 anni, giocare nella Juve non è facile. Le ultime partite tecnicamente ha fatto bene ma è mancato il gol. Io sono contento, deve trovare equilibrio quando le cose vanno bene e quando vanno male. Come tutti a livello mentale i giovani, fino a 27 anni non si trova l'equilibrio, non a caso Rabiot è arrivato a 27-28 anni con due campionati importanti. Sarà così per Vlahovic, Kean..."