La Juventus ha l'obbligo di riscattare Moise Kean dall'Everton in estate. La cifra stabilita è pari a 28 milioni a cui ne vanno aggiunti forse 3 di bonus più i 7 già spesi per il prestito biennale. Una spesa complessiva di circa 38 milioni. Moise però non ha mai convinto dal suo ritorno in bianconero. Tra ottobre e novembre un momento in cui il livello delle sue prestazioni sembrava essersi alzato, ma poi poco altro. Oggi però contro lo Spezia Moise ha l'occasione di riscattare, almeno in parte, le prestazioni decisamente da rivedere degli ultimi temi.Chi però gli ha sempre dato fiducia è Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano quando quest estate si era presentato in ritardo alla riunione tecnica prima dell'amichevole contro l'Atletico Madrid lo aveva perdonato, seppur con l'aiuto degli agenti del giocatore. Anche allo Stadium quando Moise è stato ricoperto di fischi è stato Max a prendersela con i tifosi per difendere il suo attaccante. Ora, il compito di Kean è quello di ripagare tutta la fiducia ricevuta da Allegri e di dimostrare che in coppia con Dusan Vlahovic può trascinare l'attacco della Vecchia Signora.