L'ELOGIO

La Juventus è pronta a scendere in campo nella sfida di domani sera contro l'Udinese, con i bianconeri che hanno l'imperativo di riscattare gli ultimi passi falsi avvenuti contro Empoli e Inter. Ancora alcuni dubbi di formazione per Massimiliano Allegri, che potrebbe regalarci dei colpi di scena nello scegliere l'11 titolare., rientrato a pieno regime dopo l'infortunio subito a metà stagione. Ad annunciarlo è stato proprio l'allenatore livornese nella conferenza stampa odierna , dove ha sottolineato l'importanza del difensore bianconero."Domani potrebbe giocare. E' importante, ha avuto qualche intoppo e diciamo che avevo scelto Gatti-Danilo-Bremer come titolare. Ma Rugani, Alex Sandro... Credo sia al nono anno alla Juventus, ha vinto scudetti, giocato finale di Champions, può dare ancora tanto al calcio.". Parole di stima che confermano latestimoniato anche dal fatto che è