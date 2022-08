Bentornato, benvenuto, ben ritrovato caro. Ma il tempo dei saluti è relativamente breve, perché il campo avrà tutto lo spazio e la voce in capitolo. S'inizia in casa,. E si riparte da una squadra, il, che l'anno scorso è stato manifesto delle difficoltà: in campionato è andata malissimo, in Coppa Italia invece benissimo. Mille storie di karma che solo il calcio sa produrre.Tant'è: riusciranno i bianconeri a evitare un(per le polemiche)? La speranza dei tifosi che s'approcciano alla nuova stagione è questa: si vuole regolarità. E non regolarmente patire.Allegri non ha entusiasmi da cavalcare stavolta: il più carico sembra lui. Parla di "trionfalismi", ma chi li ha visti? Dopo l'infortunio di Pogba, semmai, regna la sfiducia nella squadra, acuita anche dalle ultime amichevoli.Insomma: è un rapporto tutto da costruire, quello tra i tifosi e questa squadra. E può cementarsi solo attraverso la vittoria.E la sua responsabilità.In bocca al lupo.