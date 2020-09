Max Allegri ha detto no alla panchina dell'Olanda. La federazione aveva individuato nell'ex allenatore della Juventus il profilo giusto per allenare la nazionale nella gestione post Koeman, ma l'offerta è stata respinta. Sullo sfondo c'è sempre la panchina dell'Inter: dopo l'incontro di qualche settimana tra Antonio Conte e la società c'è stata una tregua ma non è detto durerà fino alla fine della stagione. Max aspetta eventuali sviluppi e se Conte dovesse lasciare l'Inter è lui il primo nome sulla lista di Marotta. Da un ex juventino all'altro...