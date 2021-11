"I giocatori si possono vedere, ma se non li alleni è difficile dare giudizi. A volte dall'esterno dai un giudizio, se l'alleni è il contrario di ciò che vedi".Non c'è dubbio sul fatto che Max avesse delle idee precise su questa squadra, poi stravolte da quanto visto negli allenamenti e direttamente colpite dai risultati. E' rimasto deluso, dunque? No, probabilmente no. Si aspettava un gruppo più solido e banalmente più forte? Sì. Perché non tutti i singoli sono stati all'altezza di quello che considera il livello della Juventus.