Allegri di nuovo alla Juve? Si può fare davvero, secondo quanto riporta Il Giornale. Ma a una sola condizione: l'addio di Paratici e Nedved. L'allenatore infatti avrebbe contattato Agnelli dicendogli che finché ci saranno loro due, che hanno scelto di mandarlo via per prendere Sarri, Max non tornerà a Torino. E' questa la condizione dettata da Allegri, che rimane comunque nel mirino della Roma - così come l'altro ex bianconero Maurizio Sarri - in caso di separazione con Paulo Fonseca.