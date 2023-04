Ha dato l'impressione di essere una tappa di passaggio,. Come se il main event di martedì l'avesse già inglobato, e in parte è stato proprio così. Ri-vedere per ri-credere la formazione messa in campo da Massimiliano: tra acciaccati, riposati e scelte, le intenzioni sono apparse praticamente chiare. C'è l'Inter. E c'è un obiettivo da prendere, ora o mai più, ossia la Coppa Italia.Certo, Allegri si aspettava di soffrire meno. Ha lodato il cuore e il carattere di questa squadra, ma allo stesso tempo era ben consapevole di avere tutto da perdere. Ecco perché la rabbia nel finale trova una giustificazione forte: nelle partite sporche, la Juventus non può permettersi il lusso di restare linda e pinta. Anzi.