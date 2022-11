Nella conferenza stampa terminata poco fa, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Angel Di Maria.'Non è per il Mondiale, è per minutaggio. Domani deciderò se farlo partire dall'inizio, ma quando c'è si alza il livello della squadra. Dato che è l'ultima partita e sarà difficile, soprattutto perché è prima di una sosta lunga due mesi, è come la prima di campionato. Bisogna stare lì con la testa, è pericolosa, lo è già'.