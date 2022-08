Le parole dia Dazn:- "Ha sempre la faccia un po' così. Il problema all'adduttore l'aveva anche una settimana fa, poi si stava divertendo, ma sono cose che capitano. Non sono preoccupato, domani vediamo gli esiti degli esami, sono cose che capitano, la partita è stata intensa".- "L'importante aver vinto, bisogna ricreare entusiasmo. Il Primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo perso dei palloni e si vede che siamo ancora fragili e siamo andati in difficoltà, loro hanno avuto delle occasioni. In quei momenti dobbiamo stare sereni".- "Era un momento che loro avevano tirato troppo, ho invertito Di Maria e Cuadrado con due mezzali e Locatelli davanti la difesa, niente di che".- "Stiamo lavorando, siamo migliorati. Usciti dalla pressione bisogna andare avanti. Abbiamo buttato un po' troppi palloni, in quelle situazioni devi sempre chiudere l'azione, invece abbiamo perso palla e loro sono ripartiti".- "Meravigliato dell'inserimento, è un giocatore straordinario, è tranquillo nel giocare, ottima partita. Solo una volta nel secondo tempo l'ho richiamato".- "Quando fa gol è contento, ma come tutti bisogna cercare di migliorare, alcune scelte, dove può finire la palla. Stasera sono contento, aveva bisogno di fare due gol, è stato molto bravo".- "Sono amici, giocano insieme in nazionale. Mercato? Non si sa, lavoriamo con chi è a disposizione".- "Contento, hanno interpretato al meglio e non era facile".