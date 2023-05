Inizia davvero il conto alla rovescia per quella che fino ad ora è la gara più importante della stagione e che cambierà molti giudizi sull'annata della Juve.dal punto di vista emotivo e in cui tutti vorrebbero ess00ere protagonisti. Ecco perché 0 come rivela Tuttosport, ha deciso di tenere tutti sulle spine. Nessuna chiara indicazione dall'allenamento di ieri per quanto riguarda la formazione.di fronte a una scelta che magari potrà sorprendere per una titolarità inattesa o una panchina mal digerita.Nella sua testa ovviamente sta mettendo insieme i vari tasselli ma anche nell'allenamento di questa mattina alla Continassa, prima di partire per Siviglia, non lascerà trapelare gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto, o almeno solo una parte di loro.come spesso ha fatto in partite decisive. Era stato così nel ritorno di Coppa Italia con l'Inter, affidandosi alla coppia Chiesa-Di Maria (tentativo non riusciuto), ma anche nell'ultima partita contro la Cremonese, lanciando dal primo minuto Pogba.