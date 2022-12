Come racconta Gazzetta, l’ultima volta che si sono “incrociati” sul campo è stato poco più di un mese fa. Alessandro Del Piero era a Lisbona per commentare Benfica-Juventus di Champions League per Sky e prima della partita ha incrociato Massimiliano Allegri. I due si sono fermati a fare due chiacchiere a l’ex numero 10 bianconero poi ci ha scherzato su: «Abbiamo parlato di come si approccia una partita così importante — aveva raccontato —. Max ha grande esperienza e gare come queste le ha già affrontate. Poi ci siamo detti altre cose che non posso rivelarvi...». Chissà se in quei pochi minuti l’allenatore e il campione avranno discusso anche della possibilità di lavorare insieme in futuro. Difficile, visto il poco tempo a disposizione e l’importanza del match, che non finì come la Juventus e Del Piero avevano sperato (la sconfitta certificò l’eliminazione dei bianconeri dall’Europa più importante) ma magari succederà presto, visto che Pinturicchio potrebbe rientrare presto in società con un ruolo dirigenziale.