Allegri decide il suo futuro in 20 giorni: c'è il Milan ma...

AFP via Getty Images

La situazione di Allegri

Gianpiero Gasperini e Maurizio Sarri, ma anche Vincenzo Italiano e il "solito". Sono questi i principali candidati alla panchina dellaper il post-Conceicao, stando a Calciomercato.com, per quanto in casa rossonera ci sia ancora da risolvere come priorità il nodo del direttore sportivo, ruolo per il quale resta in quota Tony D'Amico nonostante le recenti chiusure dell'Atalanta.Nello specifico, c'è molta curiosità - anche nel mondoper quanto riguarda Allegri, rimasto "libero" dopo l'esonero di un anno fa da parte del club bianconero: per il Milan resta in quota, ma ora ci sarebbe appunto da battere una nutrita concorrenza. Il tecnico livornese dovrebbe decidere il proprio futuro nei prossimi 15-20 giorni. Anche perché a Milanello si vogliono fare le cose per bene, dunque non può permettersi di sbagliare, ma non può nemmeno rimandare la decisione. In rossonero c'è da rinascere dalle ceneri, c'è da spazzare via le macerie e ricostruire quasi da zero.