L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato anche di Mattia De Sciglio nella conferenza stampa di pochi istanti fa.'Fino a domattina non ci saranno i convocati, dovrò vedere come Bremer si è ripreso e devo vedere come sta. Rugani e Bonucci stanno bene, eventualmente giocherà uno dei due. De Sciglio sarà a disposizione. Poi vedremo chi ha recuperato'.